"Drama hat Name und Adresse"

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner ging in ihrer Kritik freilich in die Vollen. Wenn die Regierung so weitermache, werde sie um "Voll- oder Komplettlockdowns" nicht herumkommen. "Das wäre natürlich ein Drama, aber das hat Name und Adresse", kritisierte Rendi-Wagner das "Scheitern der Bundesregierung". Man könne ein oder zwei Mal unvorbereitet in eine Infektionswelle taumeln, aber nicht vier Mal.

Eine Forderung nach einer Vollbremsung durch einen harten Lockdown für alle kam ihr erneut nicht über die Lippen. Sie halte es nicht einmal für gesichert, „ob ein Lockdown überhaupt eine halbe Bremsung ist.“

Sie forderte weitere Maßnahmen wie FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und Verschärfungen in der Nachtgastronomie bis hin zu deren Sperre in Hochrisikogebieten. Der dritte Stich sei, wie am Beispiel Israel zu sehen sei, in jedem Fall wirksam, denn nach wenigen Tagen, „innerhalb weniger Tage kann man eine Immunität aufbauen.“