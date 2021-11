Pro-Impf-Aktion #allesindenarm: "Schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingepfiffen"

Das passte, erwartungsgemäß, nicht allen.

In diesem Diskussionsklima, das durch die Maßnahmen in Bezug auf Ungeimpfte in Österreich und die im Raum stehende Ausweitung dieser Maßnahmen auch auf Geimpfte zusätzlich aufgeraut wurde, entstand dann #allesindenarm.

Schon am Montagnachmittag gab es Zehntausende Tweets zum Thema, und auch auf Instagram schwappte die Aktion über. In die teils witzigen Tweets der teilnehmenden mischten sich auch rasch jener Hass und jene Ablehnung, die online gären.