Kritische Auslastung der Salzburger Intensivstationen: "Es geht sehr rasch"

Salzburg kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst am Dienstag hat Paul Sungler, Leiter der Salzburger Landeskliniken, eine sogenannte "Überlastungsanzeige" an das Land abgegeben, um entsprechende Unterstützung zu bekommen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) schloss bei einer Pressekonferenz am Dienstag erneut einen Lockdown aus und kündigte stattdessen einen fünfstufigen Aktionsplan an. Dieser sieht zunächst eine Steigerung der Impfquote vor.

In der ZiB2 am Dienstag wiederholte Sungler seinen Hilferuf. Er glaube nicht an ein Abflachen der Infektionskurve durch die getroffenen Maßnahmen, wie Haslauer es artikulierte. "Vor 14 Tagen hatten wir 70 Covid-Patienten auf der Normalstation und zwölf auf der Intensivstation. Heute sind es 170 auf der Normalstation und 31 auf der Intensivstation. Es geht sehr rasch", sagte er. Er hoffe auf Hilfe aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, sobald die Kapazitätsgrenze auf den Salzburger Intensivstationen erreicht werde.

Sobald dies der Fall sei, könne es in den Spitälern nur noch eine "Notstandsversorgung" geben. Heißt: "Wenn ein Patient aufgenommen wird, müssen wir ihm die beste medizinische Versorgung zusichern, wie zum Beispiel der Pflegeschlüssel fürs Bett. Sobald die Grenze erreicht ist, können wir das nicht mehr zusichern", sagte Paul Sungler.