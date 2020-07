Mehrere Fälle nach Trauerfeier in Wien; USA: Jede Minute ein Toter

In den USA sind fast 150.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben - so viele wie nirgends sonst auf der Welt. Und ihre Zahl steigt rasch. Zum ersten Mal seit Mai wurden nach Reuters-Daten an einem einzigen Tag fast 1300 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg binnen eines Tages um mehr als 64.000 auf knapp 4,4 Millionen. Auch hier sind die USA das am stärksten betroffene Land der Welt.Allein in diesem Monat starben in Texas 4000 Menschen, in Florida fast 2700 und in Kalifornien 2500. In diesen Bundesstaaten sowie in Arizona war in den vergangenen Tagen die Zahl der Infektionen so hoch, dass die Krankenhäuser überlastet waren. Die Bundesstaaten sahen sich zur Kehrtwende bei der Lockerung der Beschränkungen gezwungen.

In Kalifornien leiden nach Behördenangaben vor allem Latinos unter der Seuche. Sie machten ein Drittel der Bevölkerung aus, aber auf sie entfielen 56 Prozent der bekannten Infektionen und 46 Prozent der Todesfälle.Der deutliche Anstieg bei Infektions- und Todeszahlen im ganzen Land dämpft die Hoffnungen, dass die USA das Schlimmste der Krise, die auch die Wirtschaft belastet, bereits hinter sich haben könnten.