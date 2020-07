Der "Babyelefant" ist Geschichte

Der "Babyelefant" ist offiziell Geschichte: Heute, Donnerstag, trat eine Änderung der Covid-19-Lockerungs-Verordnung in Kraft, die den Mindestabstand von mindestens einem Meter beim Betreten von öffentlichen Orten aufhob. In Öffis und in Kundenbereichen von Geschäften bleiben die Regeln aber weiter aufrecht.

Mit der Änderung wird eine Verletzung des "Babyelefanten"-Abstandes österreichweit nicht mehr gestraft.

Gesundheitsminister Rudi Anschober hat im Vorfeld an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert und dazu aufgerufen, weiterhin Abstand zu halten.