Die nächste Corona-Regel gekippt: Der Babyelefant ist tot …

Was folgte, war ein föderalistischer Albtraum: In einigen Bundesländern wurden Abstandssünder weiterhin gestraft, in Oberösterreich und Wien nicht mehr, in anderen Ländern nur noch verwarnt.

Eine Woche später verkündete Gesundheitsminister Anschober nun, dass die entsprechende Verordnung außer Kraft gesetzt wird – damit ist jetzt klar, dass österreichweit nicht mehr gestraft wird. Laufende Verfahren werden eingestellt. Ob die bereits bezahlten Strafen rückerstattet werden, ist aber noch offen.

Bestehen bleibt allerdings die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz im Lebensmittelhandel, in Apotheken, Spitälern und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Wiener Polizei, die wegen der Unklarheiten zuletzt von Strafen abgesehen hat, kontrolliert die Maskenpflicht jetzt wieder.

Gesetzlich mag der Babyelefant darniederliegen, gesundheitlich sei der Mindestabstand aber weiterhin gefragt, betonte Anschober. Es ist freilich nur ein Appell an die Vernunft – bis der Babyelefant reanimiert ist. Aus seinem Büro heißt es, dass die Abstandsregel spätestens bis zum Herbst gesetzlich auf neue Beine gestellt werden solle.

Das ist aber nur ein Teil des Chaos, das Anschober nun ordnen will – oder vielmehr: muss. Das gestand der Minister am Dienstag aus aktuellem Anlass auch öffentlich ein: „Die Einreiseverordnung war schlechte Arbeit. Und Punkt“, sagte er. Es seien „eine Reihe von Fehlern passiert“, so Anschober – und sah eine „Holschuld“ in seinem Ministerium, die nicht erfüllt worden sei.