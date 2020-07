Nach Verwirrung um neue Reise-Regeln: Ministerium will präzisieren

Hier noch einmal die wichtigsten neuen Reise-Regeln im Überblick:

1. Keine Einschränkungen bei der Rückreise aus "sicherem Land":

Österreicher, EU und EWR-Bürger, Schweizer Staatsbürger und all jene Personen, die einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben (dazu gehören auch Personen mit Aufenthaltsberechtigung) dürfen frei einreisen - sofern sie in den vergangenen zehn Tagen in einem Land waren, in dem die Corona-Lage als stabil gilt.

Sie brauchen also weder einen PCR-Test, noch müssen sie in Quarantäne.

Das sind: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, das Vereinigte Königreich und Zypern.

2. Beschränkungen bei der Einreise aus Risikoländern:

Wenn Personen aus der oben genannten Gruppe aus einem von fix definierten 32 Risikostaaten bzw. Risikogebieten kommen, braucht es ein Gesundheitszeugnis mit negativem PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Können sie diesen nicht vorlegen, müssen sie in (Heim-)Quarantäne und den Test binnen 48 Stunden in Österreich nachholen - und zwar auf eigene Kosten. Der Test kostet rund 100 bis 120 Euro.

Wird der Test nicht nachgeholt, droht eine Verwaltungsstrafe von bis zu 1.450 Euro.

Als Staaten bzw. Gebiete mit einem erhöhten Covid-19-Risiko gelten laut der Verordnung: Ägypten, Albanien, Bangladesch, Weißrussland (Belarus), Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, Iran, Kosovo, Mexiko, Moldau (Moldawien), Montenegro, Nigeria, Nordmazedonien, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Senegal, Serbien, Südafrika, Türkei, Ukraine, Vereinigte Staaten und die Provinz Hubei (China).

3. Einreiseverbot für Drittstaatsangehörige - mit Ausnahmen:

Für Drittstaatsangehörige, die keinen Wohnsitz in Österreich haben, gilt grundsätzlich ein Einreiseverbot.

Außer sie kommen aus dem Schengen-Raum und können einen negativen PCR-Test vorlegen, der ebenfalls nicht älter als drei Tage ist. Dann ist die Einreise erlaubt - aber nur mit Pflicht-Quarantäne.

In der Verordnung heißt es, dass diese Personen nach der Einreise zusätzlich eine zehntägige (Heim-)Quarantäne anzutreten haben. Ein "Freitesten" aus der Quarantäne ist in diesem Fall nicht möglich. Für die Quarantäne ist eine Unterkunftsbestätigung vorzulegen; die Kosten dafür sind selbst zu tragen.

Ausnahmen gelten auch bei Drittstaatsangehörigen, die als Pflegekräfte oder Saisonarbeiter in Österreich tätig sind: Auch sie dürfen sich vorzeitig "freitesten", müssen bei negativem PCR-Test also nicht die vollen zehn Tage in Quarantäne bleiben.

4. Ausnahmen auch für "besondere Anlässe"

Keine Einschränkungen gibt es bei Staatsbesuchen und aus besonderen familiären Gründen – etwa Einreise von Lebenspartnern und -partnerinnen oder bei Anlässen wie Hochzeiten und Taufen. Die bloße Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp bleibt ohne Einschränkung möglich.