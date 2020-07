Coronavirus: Das sind die Details zur Kurzarbeit III ab September

"Die Kurzarbeit ist eine Unterstützung für Betriebe, um Mitarbeiter zu halten", sagt Kanzler Kurz eingangs.

"Die Kurzarbeit wird um 6 Monate verlängert." Zumindest wird, so sieht es das Modell vor, 30 Prozent gearbeitet werden.

Per 1.Oktober wird das neue Modell gelten und bis in das erste Quartal 2021 gelten können, so Kurz weiter. Vizekanzler Werner Kogler bedankt sich, wie der Kanzler zuvor, bei den "Sozialpartnern". Die Modelle seien in Europa vorbildhaft, so Kogler und: "wir haben uns das etwas kosten lassen". Ein Corona-Arbeitszeitmodell soll zudem ermöglichen, dass durch Reduktion der Arbeitszeit ein neuer Arbeitsplatz geschaffen werden wird. Konkret heiße das, so der Vizekanzler: Verzichten 4 Arbeitnehmer auf 20 Prozent, arbeiten als "nur" 80 Prozent und in einem Unternehmen entsprechender Betriebsgröße, so kann eine fünfte Person eingestellt werden.