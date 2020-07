Aktuelle Corona-Zahlen: 105 neue Fälle - Zahl der aktuell Infizierten konstant

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist trotz einiger regionaler Ausbrüche, die gestern bekannt wurden, konstant. Von Mittwoch auf Donnerstag registrierten die Behörden 105 neue Fälle - 100 Menschen gelten in der Zwischenzeit wieder als genesen. Damit ist die Zahl der aktuell Infizierten nahezu konstant. Sie liegt aktuell bei 1609 Menschen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen steigt nach einer wochenlangen Stagnation nun wieder leicht. 718 Menschen werden hier mit Stand Donnerstag in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums geführt - das sind zwei mehr als am Mittwoch.

Nach Bundesland aufgeschlüsselt gab es die meisten neuen Fälle in Oberösterreich (32), gefolgt von Wien (18). In Niederösterreich und Salzburg wurden in den vergangenen 24 Stunden je zwölf Fälle registriert.

Wie der KURIER berichtete, wurden am Mittwoch zwei neue Cluster in Niederösterreich entdeckt. In der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem wurden 24 Kontaktpersonen ausfindig gemacht und in häusliche Quarantäne geschickt. Ein weiterer niederösterreichischer Corona-Häufungsfall befindet sich in Emmersdorf a. d. Donau (Bezirk Melk). Dort infizierten sich acht Personen infolge einer Tauffeier.