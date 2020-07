Vier Corona-Infizierte im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen

In der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Büro der nö. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberge-Ludwig bestätigt. Zudem wurden 24 Kontaktpersonen ausfindig gemacht und in häusliche Quarantäne geschickt.

Nach Angaben des Landes Niederösterreich sind vorerst keine weiteren Maßnahmen nötig. Die Lage sei unter Kontrolle, alle Infizierten sowie die Kontaktpersonen gut eingegrenzt und isoliert. Registriert wurden die vier Infektionen im Rahmen eines Screenings.

Es handelt sich bereits um dritten Corona-Ausbruch in dem Erstaufnahmezentrum. Zuletzt wurden Ende Mai 13 positive Fälle registriert.