Linz: Acht Infizierte in Uniklinikum, Labor weiter in Betrieb

Im Zentrallabor des Kepler Uniklinikums (Kuk) in Linz dürfte sich im Lauf dieser Woche ein neuer Corona-Cluster gebildet haben. Wie das Kuk am Donnerstagabend bekannt gab, hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt bereits 8 Mitarbeiter mit Covid-19 angesteckt.

Der erste positive Fall wurde am Dienstagabend bekannt. Da hatte ein Mitarbeiter des Zentrallabors über Symptome geklagt. Am nächsten Tag in der Früh wurde seine Abteilung von der leitenden Oberärztin über den positiven Fall informiert. Die Kontakte des Infizierten wurden überprüft.