Der "Babyelefant" ist Geschichte; 105 neue Infektionen in Österreich

Nachdem ein junger Berufssoldat der Salzburger Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim (Flachgau) in Zusammenhang mit dem Corona-Cluster in St. Wolfgang in Oberösterreich positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sind 14 Berufssoldaten, mit denen er Kontakt hatte, ebenfalls auf Covid-19 getestet worden. Alle Testergebnisse seien negativ, informierte das Militärkommando Salzburg am Donnerstag.

Die 14 Soldaten bleiben dennoch die nächsten 14 Tage in häuslicher Quarantäne, "um bei einem eventuellen Auftreten von Symptomen rasch reagieren zu können und die Betroffenen einer zweiten Covid-19-Testung zuzuführen", erklärte Presseoffizier Rene Auer. Der erkrankte Unteroffizier befindet sich bereits seit dem Wochenende in behördlich angeordneter Heimquarantäne. Das positive Testergebnis lag am Dienstag vor. "Der Soldat zeigt bisher nur leichte Symptome und fällt nicht in die Risikogruppe." Der Soldat dürfte sich bei einem Freizeitbesuch am Wolfgangsee infiziert haben.