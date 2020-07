173 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich steigt weiter an - und zwar so stark wie letztes Mal Mitte April. Insgesamt meldeten die Gesundheitsbehörden 173 neue Fälle in Österreich. Gestorben sind von Dienstag auf Donnerstag drei Patienten in Verbindung mit Covid-19.

Insgesamt gibt es in Österreich damit 20.850 Corona-Fälle, 18.528 Patienten sind seit dem Ausbruch der Pandemie wieder genesen. Die meisten positiv getesteten Personen - nämlich mehr als die Hälfte - wurden erneut aus Wien gemeldet. Mit aktuellem Stand sind 716 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 94 Erkrankte befinden sich derzeit in Spitalsbehandlung, davon 20 auf Intensivstationen.

Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland:3

Kärnten:0

Niederösterreich: 11

Oberösterreich:31

Salzburg:2

Steiermark:13

Tirol:27

Vorarlberg:5

Wien:81