Die letzte Bastion ist gefallen: Corona jetzt auch in Rust

Lang hatte die Freistadt ihren Ruf als letzte Bastion gegen das Coronavirus in Österreich verteidigt. Scherzhaft war immer wieder zu hören, dass der Wind des Neusiedler Sees und der Wein der Region immunisierende Wirkung hätten.

Nun wurde laut amtlichem Dashboard des Gesundheitsministeriums aber auch in Rust am Neusiedler See der erste Covid-19-Fall registriert.