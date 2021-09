Lehrer und Schüler beklagen holprigen Schulstart + Braunau wird abgeriegelt

Die Hausärztin Naghme Kamaleyan-Schmied berichtet in der ZIB2 von Erfahrungen in ihrer Praxis in Wien-Floridsdorf - einem Bezirk mit einer besonders niedrigen Impfquote. In ihrer Ordination sei sie mit vielen Mythen über die Impfung konfrontiert: „Die Leute befinden sich in einer Blase, an die wir nicht herankommen“, sagt die Ärztin. Menschen aus Communities mit Migrationshintergrund seien von den Impfkampagnen, bei denen im Wienerischen Slang gesprochen wurde, nicht erreicht worden. Auch die Wählerschaft der FPÖ, die in Floridsdorf viele Anhänger zählt, sehe die Impfung tendenziell skeptisch.