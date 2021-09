Epidemiologin Schernhammer: "Zeitpunkt für mehr Maßnahmen kommt"

In den vergangenen zwei Wochen war vor allem auch das Thema Schulstart in aller Munde. Hier hat das Ministerium ja am Dienstag bekannt gegeben, dass man die Quarantäne-Regeln für die Schulen lockern wolle. Epidemiologin Schernhammer sieht das kritisch: "Wir wissen, dass das Virus sich nicht nur innerhalb von einem Meter Radius verbreitet. Es reist im ganzen Klassenzimmer herum."

"Man wird zurückrudern müssen"

Für sie ist die aktuell laufende Schulstartphase ein "Versuch, dass Schüler trotz des verzögerten Endes der Pandemie ob der niedrigen Impfquote, dennoch in der Schule sein können". Hier merke man unter anderem das gesellschaftliche Dilemma, in dem sich Österreich befinde: "Was wir jetzt gerade erleben ist das Prinzip der Solidarität. Denn es geht nicht mehr nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um die gesellschaftlichen Folgen der verzögerten Pandemie. Und die Schüler sind hier ebenso betroffen."

Es sei ein "Drahtseilakt, solange nicht genügend Menschen geimpft sind", so Schernhammer. Sie verstehe die Maßnahmen, ist aber dennoch skeptisch und kann sich vorstellen, "dass man auch andere infizierte Schüler in der Klasse finden wird und dann zurückrudern und ganze Klassen in Quarantäne stecken muss".