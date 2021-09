Neuer Grenzwert: Intensivbelegung ab jetzt entscheidend für Maßnahmen

"Inzidenz" nicht mehr Maß aller Dinge

Zur Erklärung: Bis vor Kurzem war die „Inzidenz“ das Maß aller Dinge. Dabei geht es um die Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer Personengruppe von bestimmter Größe während eines bestimmten Zeitraums – meistens die Zahl der Neuinfektionen im Schnitt der vergangenen sieben Tag pro 100.000 Einwohner.

Doch die Corona-Impfung hat die Situation, wie kritisch die Lage im Land eingeschätzt werden muss, grundlegend verändert. Die reinen Infektionszahlen sagen nach rund 10,5 Millionen in Österreich verabreichten Impfdosen immer weniger aus. Daher will die Regierung nun primär auf die Auslastung der Betten und Intensivbetten in den Krankenhäusern schauen.