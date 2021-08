Studie: So viel höher ist das Risiko für Ungeimpfte, im Spital zu landen

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, hat ein deutlich höheres Risiko, aufgrund einer Covid-19-Erkrankung ins Spital zu müssen. Das geht aus einer neuen Analyse der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor.

Konkret ist das Risiko für Hospitalisierungen 29-mal so hoch wie bei vollständig Geimpften, so das Ergebnis der Studie, die im wöchentlichen Morbidity and Mortality Report erschienen ist. Darin wurde außerdem festgehalten, dass sich Ungeimpfte fünf Mal so häufig mit SARS-CoV-2 infizieren.

Die Ergebnisse basieren auf der Analyse von 43.000 Infektionen aus dem Los Angeles County zwischen 1. Mai und 25. Juli 2021.

Bestes vorhandenes Werkzeug

"Diese Daten legen nahe, dass die zugelassenen Impfstoffe vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 sowie vor einem schweren Verlauf mit Covid-19 schützen", heißt es vonseiten der Seuchenkontrollbehörde CDC. Die Daten würden aus einer Zeit stammen, in der die Delta-Variante gerade auf dem Vormarsch war.

In den USA sind mehr als 50 Prozent der Bevölkerung vollständig und mehr als 60 Prozent zumindest einmal geimpft. Wer noch keinen "Shot" erhalten hat, setze sich einem ernstzunehmenden Risiko aus, betonte CDC-Direktorin Rochelle Walensky. "Unterschätzen Sie nicht die ernsten Konsequenzen dieses Virus", sagte sie während eines Pressebriefings im Weißen Haus. "Impfungen sind unser bestes Werkzeug, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen."

In den USA zeigt die Kurve der ungeimpften Hospitalisierten steil nach oben, während die der Geimpften auf sehr niedrigem Niveau stagniert. Wenn die Mehrheit der noch Ungeimpften über den Winter immunisiert werden könne, könnte die Pandemie im Frühling unter Kontrolle sein, sagte Chef-Immunologe Anthony Fauci am Montag.