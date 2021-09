Lehrer und Schüler beklagen holprigen Start ins Schuljahr

"Es gibt logistische Probleme in der Zulieferung, der Abholung, in den Laboren, bei den Rückmeldungen - das hat alles nicht besonders gut funktioniert", beklagt der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG), Vorsitzender der ARGE Lehrer in der GÖD, gegenüber der APA. An manchen Standorten habe das durchaus für Chaos gesorgt.

Das bestätigt auch der Wiener Lehrervertreter Krebs: Sowohl beim vom Bund organisierten PCR-Testprogramm "Alles spült", das in den Wiener Volksschulen und in den übrigen Bundesländern bei allen Schülern zum Einsatz kommt, als auch beim Wiener Programm "Alles gurgelt", bei dem die Schüler sich daheim testen und ihren Test entweder in der Schule oder anderen Abgabestellen in eine Box einwerfen, gebe es auch in Schulwoche zwei noch Probleme. "Es ist katastrophal." In einem Fall seien 70 Tests nicht abgeholt, im Schulergebnis aber als negativ ausgewiesen worden.

Am PCR-System festhalten

Teilweise kämen die Ergebnisse erst nach zwei Tagen und seien damit unbrauchbar, berichtet auch Pflichtschul-Elternvertreter Paul Haschka der APA. Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek von der ÖVP-nahen Schülerunion ortet dabei Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während es etwa in Wien nicht so gut klappe, bekomme sie aus Niederösterreich gute Rückmeldungen.

Am System der zusätzlichen PCR-Tests will sie freilich ebenso wie die Lehrervertreter festhalten. Diese würden für zusätzliche Sicherheit sorgen, so Bosek, sie machten das System aber eben auch komplizierter. Laut Bildungsministerium funktioniert das PCR-Testsystem an den Schulen übrigens überwiegend gut, 95 Prozent der Tests seien ausgewertet worden.