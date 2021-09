Erste PCR-Schultest-Ergebnisse aus dem Westen Österreichs

An den Wiener Volksschulen sind 62.000 „Alles-spült“-Tests ausgewertet worden. Davon waren 99 positiv. Der Rücklauf beträgt rund 85 Prozent. „Die hohe Anzahl Schülern in Quarantäne und die Möglichkeit, ein Testzertifikat von außen zu bringen sowie Krankenstände ergeben die Differenz zu 100 Prozent“, heißt es im Ministerium.

Niedriger Rücklauf in Wien

An den Wiener Mittelschulen und AHS, die nach dem Wiener PCR-System ("Alles gurgelt") testen, beträgt die Quote der ausgewerteten Tests 44 Prozent beziehungsweise 52 Prozent. Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsminsterium, sagt dazu: „Wir sehen an diesen Zahlen, dass es notwendig ist, niederschwellige Tests an den Schulen durchzuführen und nicht an die Schüler oder die Eltern zu delegieren.“

Wie berichtet, war man in Wien dazu übergegangen, die Tests vermehrt zu Hause durchzuführen, weil die „Alles gurgelt“-Tests an den Mittelschulen und höheren Schulen in vielen Fällen nicht administrierbar waren.

Heute testen Oberösterreich, die Steiermark und Vorarlberg nach dem „Alles spült“-System.