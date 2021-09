Pannen bei den Gurgeltests in den Schulen

Alles andere als rund verlief auch der Schulstart in Niederösterreich. Alleine in Ebreichsdorf sollen in der Neuen Mittelschule und in der Volksschule 700 ausgeführte PCR-Tests liegen geblieben sein, auch aus anderen Regionen wurden Probleme gemeldet. SPÖ und Grüne sprachen von einem „Chaos“, in der zuständigen Bildungsdirektion bestätigte man die Probleme.

„Leider hat nicht alles reibungslos funktioniert“, sagt Boris Fahrngruber von den „Covid Fighters“ im Gespräch mit dem KURIER. Das Unternehmen ist für die Abwicklung zuständig, laut dem Geschäftsführer habe es in der Anfangsphase technische Schwierigkeiten gegeben. „Diese sind mittlerweile aber wieder behoben“, versichert Fahrngruber. Dass die Abholung der PCR-Tests nicht überall klappte, habe auch an einigen Transportfahrern gelegen, so der Unternehmer. „Es gab Missverständnisse, manche Adresse stimmten nicht. Bei so einem großen Projekt ist die Startphase aber nie einfach“, meint Fahrngruber.

Wie viele von den mehr als 180.000 Schülern in Niederösterreich positiv getestet wurden, ist noch nicht offiziell bekannt. KURIER-Informationen zufolge dürften es aber weniger als Hundert sein.