Wien startet mit "Alles gurgelt" in Schulen

„Wir sehen, dass es in einigen Urlaubsländern relativ hohe CoV-Fallzahlen gibt, die auch Jugendliche und Kinder betreffen", so Wiederkehr. "Aber auch bei uns steigen die Zahlen derzeit wieder stark an." Er richtet daher den Appell an die Eltern, sich und ihre Kinder bereits vor dem Start ins neue Schuljahr testen zu lassen.

"Alles gurgelt"

Auch an den Schulen soll „Alles gurgelt!“ nun zum Einsatz kommen. Das Testsystem, in dessen Rahmen bisher über 6 Millionen Proben ausgewertet wurden, wird auch an allen Wiener Schulen ab der 5. Schulstufe etabliert.

„Wir arbeiten seit Anfang des Jahres an einer Ausrollung von PCR-Tests für die Wiener Schülerinnen und Schüler. Dieser Schritt ist gerade angesichts der grassierenden Delta-Variante wichtig. Die PCR-Tests schaffen eine ganz andere Sicherheit als die Schnelltests, weil wir Infektionen frühzeitig und auch bei asymptomatischen Fällen erkennen können, was bei vielen Kindern der Fall ist“, sagt Gesundheitsstadtrat Hacker.