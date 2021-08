Schulstart mit drei Tests pro Woche

Am 6. September beginnt in Ost-Österreich wieder die Schule, der Westen folgt eine Woche später. Bildungsminister Heinz Faßmann und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gaben am Mittwoch bekannt, wie sie sich einen sicheren Schulstart vorstellen. Die gute Nachricht: Der Präsenzunterricht soll durchgehend stattfinden, so Faßmann, flächendeckende Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Die schlechte Nachricht: Niemand kann ausschließen, dass es da und dort zu Schulschließungen kommt, etwaige Maßnahmen würden aber nur regional und zeitlich begrenzt gesetzt.

Sicherheitsphase

Neu ist, dass das das intensive Testen zum Schulstart von zwei auf drei Wochen ausgedehnt werden soll. Schüler testen dreimal pro Woche, im Regelfall immer montags mit einem (schnellen) Antigen- und einem (sehr verlässlichen) PCR-Test und am Donnerstag erneut mit einem Antigen-Test.

Bei geimpften Lehrern reichen drei Antigen-Tests pro Woche: Ungeimpfte Pädagogen müssen sich selbstständig vor Unterrichtsbeginn testen. Einmal wöchentlich müssen sie einen PCR-Test vorlegen. An der Schule müssen sie zudem zwei Antigen-Tests pro Woche machen.