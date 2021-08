Ovo su pravila koja važe za novu školsku godinu

Ministar obrazovanja Heinz Faßmann (ÖVP) i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein (Zeleni) danas su najavili detaljne propise za rad škola u predstojećoj jeseni. Škole počinju 6. septembra u Beču, Donjoj Austriji i Gradišću, a 13. septembra u ostalim saveznim državama.



"Sigurnosna faza" na samom početku škole, koja je prvobitno planirana za prve dvije sedmice, produžena je na tri sedmice. Za to vrijeme svi učenici i nastavnici se moraju testirati na koronavirus tri puta sedmično, bez obzira na njihov status vakcinacije. Poslije toga će intervali u kojima će se učenici morati testirati ovisiti o epidemiološkom stanju. Pravilo 3G svakako ostaje na snazi.



Cilj je da se nastava održava kontinuirano, kaže Faßmann te da se spriječi sveobuhvatno zatvaranje škola. Ako mjere, pak, budu potrebne, one bi trebale biti sprovođene regionalno i to na ograničen vremenski period.



Školska godina počinje tronedeljnom "sigurnosnom fazom": Tokom ove faze, svi učenici i nastavnici moraju van svog razreda nositi maske. Učenici će se u školi testirati tri puta sedmično - obično u ponedjeljak s antigenskim i PCR testom te ponovo u četvrtak s antigenskim testom. Za vakcinisane nastavnike dovoljna su tri antigenska testa, dok nevakcinisani nastavnici moraju jednom nedeljno da predoče PCR test koji su napravili van škole.



Nova pravila se odnose i na Beč, gdje je period važenja testova skraćen. Za škole važe zasebna pravila, naglasio je Faßmann.