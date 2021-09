Doskozil zufrieden: Große Resonanz auf burgenländische Impflotterie

Aufklärungsabende für Eltern und Schüler

So haben am Freitag Aufklärungsabende für Eltern, Schülerinnen und Schüler von 12 bis 15 Jahren begonnen, die an insgesamt zehn Standorten durchgeführt werden. Insgesamt haben sich dafür bereits mehr als 250 Teilnehmer angemeldet.

Eigene Informationsangebote soll es etwa auch für junge Frauen mit Kinderwunsch geben. Parallel dazu werden weitere niederschwellige Impfangebote forciert.

Dabei setzt das Land einerseits auf offene Impftage, andererseits auf das Angebot mobiler Impfteams, das zielgruppengerecht vor allem Vereinen und Betrieben offeriert werden soll.

Unterm Strich wird mit diesem Maßnahmenpaket ein Ziel von 10.000 zusätzlichen Erstimpfungen bis zum Landesfeiertag am 11. November angepeilt.