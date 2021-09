"Corona-Leugner": Handelsgericht weist Klage gegen Armin Wolf ab

Der Streit um die Bezeichnung "Corona-Leugner-Inserat" vor dem Handelsgericht Wien ist in erster Instanz entschieden - (nicht rechtskräftig) gewonnen hat ihn der stv. ORF-TV-Chefredakteur und „ZiB2“-Anchor Armin Wolf. Im Jänner hatte sich der "Außerparlamentarische Corona Untersuchungsausschuss Austria - ACU" in einem Inserat skeptisch zu Maskenpflicht, PCR-Tests und "Zwangsimpfungen" geäußert. Der KURIER brachte das Inserat, wies aber in einem großen redaktionellen Beitrag darauf hin, was der Stand der Wissenschaft ist.

Wolf kritisierte den Abdruck auf Twitter und bezeichnete die Gruppe als "Corona-Leugner". Daraufhin brachten mehrere Anwälte und ein Virologe eine Klage wegen der ihrer Meinung „diffamierenden Bezeichnung“ ein.