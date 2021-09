Vorsichtiger Schulstart auch im Westen und Süden

Großer Andrang hat am Samstag bei der freien Impfaktion des Landes Steiermark in sechs steirischen Einkaufszentren geherrscht. Wie das Land in einer Aussendung mitteilte, wurde in den Grazer Einkaufszentren Citypark, Murpark, Shopping Nord, der Shopping City Seiersberg sowie im LCS Leoben und im ELI Liezen geimpft. Insgesamt wurden dabei 1.549 Personen mit dem Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson immunisiert.

Ein weiteres Impfangebot beim Grazathlon hatten am Freitag und Samstag insgesamt 240 Personen in Anspruch genommen. Die nächste freie Impfaktion ist für kommenden Dienstag geplant, von 12.00 bis 20.00 Uhr werden an 16 steirischen Impfstraßen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Moderna verimpft.