Neue Studie: Wie hoch ist das Infektionsrisiko im Flugzeug wirklich?

Das Risiko, sich auf Flugreisen mit Covid-19 zu infizieren, liegt bei weniger als 0,1 Prozent - sofern alle Passagiere 72 Stunden zuvor negativ auf Sars-CoV-2 getestet werden. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, in der Passagierdaten der Fluglinie Delta Air Lines auf den Luftwegen zwischen New York, Atlanta und Rom analysiert wurden.

Ein einziger PCR-Test senkt demnach die Rate der infizierten Personen an Bord eines Verkehrsflugzeuges auf ein Niveau, das deutlich unter dem in der Bevölkerung liegt. Bei einer Infektionsrate von 1,1 Prozent in der Gesamtbevölkerung waren auf Covid-getesteten Flügen lediglich 0,05 Prozent infiziert. Die Studie wurde vom Georgia Department of Health in Zusammenarbeit mit Delta (Anm.: der Fluglinie) durchgeführt und in der Fachzeitschrift Mayo Clinic Proceedings veröffentlicht.

1:1.000.000

Die Ekenntnisse könnten Regierungen weltweit als Vorbild dienen, um einen internationalen Reiseverkehr ohne Quarantäne zu ermöglichen, kommentert Henry Ting, Chief Health Officer von Delta. „Das Risiko bei Flugreisen variiert je nach Fallzahlen und Impfquoten am Herkunfts- und Zielort, Masken sowie anderen Faktoren. Die Daten zeigen jedoch, dass die routinemäßige Anwendung eines PCR-Tests innerhalb von 72 Stunden bei ungeimpften Personen das Risiko, während einer Flugreise Covid-19 ausgesetzt zu sein bzw. es zu übertragen, deutlich verringert."