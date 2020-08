Virus-Studie: Infektionsrisiko im Flugzeug offenbar gering

Sieben Infizierte steckten nur zwei Personen an

Das Ergebnis: Die mindestens sieben vorab Infizierten steckten nur zwei weitere Passagiere nachweisbar an. In dem vier Stunden und 40 Minuten dauernden Flug vom israelischen Tel Aviv nach Frankfurt saßen am 9. März insgesamt 102 Passagiere, wie die Forscher in der US-Fachzeitschrift "Jama Network Open" darlegten. Mit dabei war eine Gruppe von 24 deutschen Touristen. Wie die Forscher betonten, trug niemand auf dem Flug eine Maske.

Die deutschen Gesundheitsbehörden waren alarmiert worden, weil die Gruppe mit einem israelischen Hotelmanager in Kontakt gekommen war, der mit dem neuartigen Coronavirus infiziert war. Deshalb entschieden sie, die gesamte Gruppe bei der Ankunft am Frankfurter Flughafen zu testen.

Bei sieben von ihnen war das Ergebnis direkt positiv, bei sieben weiteren ergaben spätere Tests eine Infektion. Einen guten Monat danach kontaktierten die Virologen der Uniklinik die 78 übrigen Fluggäste. 90 Prozent von ihnen meldeten sich zurück. Die Forscher befragten sie dazu, mit wem sie auf dem Flug in Kontakt gekommen waren und ob sie Krankheitssymptome entwickelt hatten. Zudem unterzogen sie mehrere der anderen Passagiere Tests.