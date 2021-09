2.364 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden 2.364 neue Fälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche (2.341) ist das ein kleines Plus von 23 Fällen.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 163,37. Zudem wurden 12 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid in den vergangenen 24 Stunden vermeldet.

Seite gestern sollen jedoch nicht mehr die aktuellen Fallzahlen als wichtigster Gradmesser für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie herangezogen werden. Was zählt, ist ab sofort vielmehr die Belegung auf den Intensivstationen. Aktuell gibt es 202 Intensivpatienten. Das ist der gleiche Stand wie am Donnerstag. Auf Normalstation werden derzeit 843 Patienten behandelt, hier gibt es ein Plus von 21 Patienten.