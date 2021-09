Schon 603 Wiener Schulklassen in Quarantäne

Die Zahl der Wiener Schulklassen, die wegen Covid-Infektionen in Quarantäne geschickt werden müssen, steigt stetig an. Am Donnerstag waren es laut Daten aus dem Bildungsministerium bereits 603. Das entspricht rund fünf Prozent sämtlicher Klassen in der Bundehauptstadt.

Zum Vergleich: In Niederösterreich sind es nur 91 Klassen, in Salzburg eine. Daten aus anderen Bundesländern lagen vorerst noch nicht vor, hieß es im Ministerium auf KURIER- Anfrage.

Zu einer gewissen Entspannung der Situation könnte die verkürzte Quarantänezeit bringen, die ab sofort gilt. Demnach ist ein Freitesten für die K1-Kontaktpersonen unter den Schülern ab Tag fünf möglich.