Diese Woche bisher 411 positive PCR-Test an Schulen

Mit Montag hat für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich das neue Schuljahr begonnen, und zwar mit einer Sicherheitsphase mit drei Coronatests pro Woche. Mindestens einer davon muss einer der aussagekräftigeren PCR sein, in Wien sind es zwei. Beim ersten Durchgang über alle Bundesländer hinweg gab es beim Testprogramm "Alles spült" diese Woche insgesamt 411 positive Testergebnisse. Noch nicht enthalten sind die Zahlen des Wiener "Alles gurgelt"-Programms.

Konkret gab es diese Woche bei "Alles spült" in Wien, wo nur die Volksschulen am Programm des Bildungsministeriums teilnehmen, 134 positive Resultate (99 bei der ersten Testung, 35 bei der zweiten). In Niederösterreich waren es 77, in Salzburg 31, in Tirol 21, im Burgenland 13 und in Kärnten sechs (jeweils über alle Schultypen). Seit heute liegen auch die Ergebnisse aus Oberösterreich (80), der Steiermark (44) und Vorarlberg (5) sowie der zweiten Volksschultestung in Wien vor. Je nach Bundesland waren zwischen 0,01 und 0,15 Prozent der Testergebnisse positiv.

Im Osten hatte es in der am 6. September gestarteten ersten Schulwoche Probleme bei Zulieferung und Abholung der Tests sowie bei der Auswertung und Rückmeldung der Ergebnisse gegeben, noch gestern waren aus den Bundesländern Tirol, Kärnten und Salzburg Probleme bei der Abwicklung der PCR-Test gemeldet worden. Zwischen 0,3 und 0,6 Prozent der Testergebnisse kamen dort laut Bildungsressort nicht rechtzeitig an, die betroffenen Schülerinnen und Schüler mussten stattdessen in der Schule einen der weniger aussagekräftigen Antigentests machen. Mittlerweile habe sich die Logistik allerdings eingespielt, wie man im Bildungsministerium gegenüber der APA betont. Alles sei viel ruhiger abgelaufen als zuletzt, fast alle Ergebnisse seien rechtzeitig vor Schulbeginn angekommen.