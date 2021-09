Popper: "Wenn wir das Impftempo so beibehalten, geht's bald rund"

Was die Gruppe der Ungeimpften angeht, meint Stainer-Hämmerle: "Es handelt sich um eine heterogene Gruppe, die noch nicht geimpft ist: Der harte Kern, etwa 15 Prozent, ist schwer zu erreichen." Annähernd gleich groß sei aber die Gruppe jener, die noch zögerlich ist. Sie könne man mit guten Argumenten gewinnen – "allerdings nicht über Politik, sondern Personen, denen vertraut wird."

Den weitaus höheren Impffortschritt in anderen EU-Ländern erklärt die Politologin folgendermaßen: "In den skandinavischen Ländern ist das Vertrauen in die Politik viel höher als in Österreich. Und in den südlichen Ländern wie Spanien und Portugal haben die Menschen Angst vor härteren Maßnahmen, die sie aus den vergangenen Monaten gut kennen. In Österreich muss den Menschen viel stärker vermittelt werden, welche Auswirkungen ihre Impfverweigerung auf die Gesellschaft hat."