Kinder jetzt schon ohne Zulassung impfen? Ein Vater berichtet

In Österreich sind bisher rund 500 Kinder "off label" - also bevor die Zulassungsbehörde den Impfstoff für Kinder freigegeben hat - geimpft worden. Das ist gesetzlich möglich, wenn nach einer Aufklärung die Ärztin und der Arzt die Entscheidung gut begründen können.

Eltern lassen ihre Kinder unter zwölf Jahren bereits jetzt impfen, weil sie das Risiko von Infektion, Long Covid und Langzeitfolgen als deutlich höher ansehen als das Risiko möglicher Impfnebenwirkungen.

674 Kinder unter zwölf Jahren sind in Österreich laut den Daten des elektronisches Impfpasses (Stand Donnerstag) zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, 156 der Mädchen und Buben gelten bereits als vollimmunisiert.

Die slowakische Regierung lässt Corona-Impfungen für alle Kinder ab fünf Jahren bereits jetzt zu, der KURIER berichtete. Vor rund einer Woche hieß es aus dem Büro von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: "Das Österreichische Nationale Impfgremium beobachtet die Lage ganz genau. Sobald es eine entsprechende Entscheidungsgrundlage gibt, wird auch eine Empfehlung ausgesprochen werden."

"In den letzten Tagen gab es auch im Ministerium diesbezüglich einige Anfragen und Diskussionen", hieß es am Donnerstag aus dem Gesundheitsministerium zur APA. Nennenswerte Komplikationen sind laut Behördenangaben bisher durch die Anwendung nicht aufgetreten: Derzeit liegen dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zwei Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen nach Impfung von Kindern unter zwölf Jahren vor. "Es handelte sich dabei um Lokalreaktionen (Schmerzen an der Impfstelle bzw. an einer Extremität). In beiden Fällen wurde direkt über den Zulassungsinhaber gemeldet, daher liegen sonst keine weiteren Infos vor", hieß es.

Auf Twitter schilderte der Unternehmer und Blogger Helge Fahrnberger, warum er sich als Vater zur Impfung seiner sechsjährigen Tochter entschied.