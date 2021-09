Hacker: "Extrem hoher Peak" Ende Oktober erwartet

Die Schule hat im Osten Österreichs diese Woche begonnen. Gleichzeitig ist die Impfkampagne massiv ins Stocken geraten, immer noch sind zu viele Erwachsene ungeimpft. Das birgt Risiken für den Herbst, die vierte Welle ist schon längst da.

Peter Hacker, SPÖ-Gesundheitsstadtrat für Wien, war zu Gast im Ö1-Morgenjournal und hat über die Corona-Situation in der Bundeshauptstadt gesprochen. In der Pandemie-Bekämpfung gebe es zwei Instrumente – das Testen, um Menschen schnell in Quarantäne schicken zu können bzw. "aus den Infektionsketten herausheben zu können" und die Impfung, so Hacker.