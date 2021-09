FPÖ-Chef Kickl klagt gegen Behauptung, er sei geimpft

"Ob sich jemand gegen Corona impfen lässt oder nicht, muss seine freie Entscheidung sein. Das ist der freiheitliche Zugang. Ich bin nicht geimpft. Wolfgang Rosam aber unterstellte mir, die Öffentlichkeit über meinen Impfstatus zu belügen“, ärgert sich FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung am Sonntag.

Kickl sieht seine „politische Glaubwürdigkeit durch Fake-Vermutungen und deren Wiedergabe“ untergraben. "Das lasse ich mir nicht gefallen, wir leiten rechtliche Schritte gegen Rosam ein."

Was war geschehen? Rosam hatte in der Sendung ‚Fellner! Live‘ am Donnerstag gesagt, Herbert Kickl habe sich heimlich habe impfen lassen.

"Diese als Verdächtigung geäußerte Tatsachenbehauptung ist falsch", hält die FPÖ fest. Rosam unterstelle Herbert Kickl mit seinen Äußerungen implizit, dass er eine verlogene Politik betreibe, die seinen Rücktritt zur Folge haben müsste.

"Dies ist ehrenbeleidigend und kreditschädigend, auch Verdächtigungen sind tatbildlich. Entscheidend ist nämlich, wie der Mitteilungsempfänger, also in diesem Fall die Zuschauer, Rosams Äußerungen auffassen", so Kickls Medienanalt Christoph Völk.