Infektiologe Wenisch kritisiert FPÖ-Politiker: "Totaler Blödsinn"

Mit ungewohnter Schärfe hat Christoph Wenisch gestern Abend auf die Aussagen von FPÖ-Chef Herbert Kickl reagiert. Im ORF-Report wies der bekannte Leiter der Covid-Intensivstation im Spital Favoriten die Freiheitlichen in die Schranken. Kickl hatte gemeint, er habe "ein intaktes Immunsystem, das mache die Menschen stark gegen das Virus mit all den Mutationen, die von irgendwelchen Leuten entdeckt worden sind."

"Ein Politiker ist ein Politiker, und ein Arzt ist Arzt", reagierte Wenisch darauf. Kickl sollte sich "nicht in medizinische Kontexte hineinverlieren". "Das ist ein totaler Blödsinn. Das ist so was von widerlegt und falsch", sagte Wenisch, der den Namen Kickl allerdings nicht in den Mund nahm."

Für ihn sei das eine rein politische Aussage, die er nicht kommentieren könne, weil er kein Politiker sei. Aber: "Wenn er bei mir ein Student wäre, würde er einen Fünfer kriegen."