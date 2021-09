Neue Corona-Karte: Ganz Kroatien rot eingefärbt

Besorgniserregende Lage

Mehrere Wochen in Folge verschlechtert sich in Kroatien die epidemiologische Lage. Auf der ECDC-Karte aus der vergangenen Woche waren nur Ost- und Mittelkroatien rot, während Zagreb, die Küstenbezirke und Nordkroatien orange blieben. Die Farbe Rot bedeutet in diesem Zusammenhang eine 14-Tage-Inzidenz von 75 bis 200 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner bzw. eine positive Rate von mehr als 4 Prozent.



Die Einfärbung des gesamten Landes in Rot kommt wenig überraschend, da die Zahl der Infizierten in den letzten Wochen um 50 Prozent gestiegen ist. Am Mittwoch wurden beispielsweise 1237 Neuinfektionen registriert, am vergangenen Mittwoch waren es noch 805 gewesen.