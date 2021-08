Kroatien lockert: Das gilt es nun bei Lokalbesuchen zu beachten

80 Prozent der Patienten ungeimpft

Die Epidemiologin nahm auch Stellung zu der aktuellen epidemiologischen Lage. Der Anteil der Ungeimpften an der Gesamtzahl der in den Krankenhäusern liegenden Patienten sei "leider sehr groß. Über 80 Prozent der Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden und am Ende ein Beatmungsgerät brauchen, sind ungeimpft. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz und eine Zahl, die hätte verhindert werden können".



Je mehr Menschen geimpft würden, desto weniger Krankenhausaufenthalte und Infizierte würde es geben. "Betrachten wir die letzten zwei Wochen, stellen wir fest, dass es heute 27 Prozent mehr Infizierte als letzte Woche gibt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt auch dementsprechend. Während des Sommers hatten wir eine Stagnation der Impfrate, wir hatten 6,7 oder 8 Tausend Impfungen pro Tag - an guten Tagen sogar bis zu 50.000", betont Mayer.