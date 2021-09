Ärztekammerpräsident: "Ungeimpfte Lehrer nicht in die Klasse"

Zu vereinzelten Ideen, Ungeimpfte für Behandlungen bezahlen zu lassen, wenn sie sich infizieren, deponiert Szekeres ein klares Nein: „Es gibt verschiedene Ursachen für Krankheiten, und ich werde auch nicht jemandem, der übergewichtig ist, Vorwürfe machen, wenn er die Kraft nicht hat, abzunehmen. Wir behandeln alle Menschen gleich, unabhängig davon, ob sie selber dazu beigetragen haben zu erkranken oder nicht.“

Angesprochen auf den Ärztemangel in Österreich und auf die strengen Aufnahmetests zum Medizinstudium sagt Szekeres: „Die Schwierigkeit beim Medizinstudium ist nicht die Zahl der Studierenden – da haben wir relativ viele auch im internationalen Vergleich– , sondern dass die Absolventen des Studiums nicht in Österreich bleiben. Circa 40 Prozent der Absolventen des Medizinstudiums gehen ins Ausland, und da müsste man die Rahmenbedingungen in Österreich so verbessern, dass es hier schöner und besser ist als in Deutschland oder der Schweiz. Das ist noch nicht ganz gelungen.“