Wie Eltern ihre Kinder schon jetzt impfen lassen können

Bisher sind Impfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren weder in den USA noch in der EU zugelassen. Die Altersgruppe der unter Zwölfjährigen schon jetzt – also vor einer Zulassung – zu impfen (sogenannter „Off-Label-Use“, siehe unten), ist allerdings auch in Österreich schon möglich – wenn Arzt und Eltern zustimmen und die Verantwortung übernehmen.

„Rechtlich sind etwaige Nebenwirkungen anders gedeckt als bei „In-Label-Anwendungen“, sagt Strenger.