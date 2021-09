"Alles Gurgelt"-Webseite nicht erreichbar

Die "Alles gurgelt"-Tests kommen flächendeckend an allen Wiener Schulen ab der fünften Schulstufe zum Einsatz. Am Montagmorgen war jedoch die Webseite des Services, wo aktuelle Testergebnisse abgerufen werden können, nicht erreichbar. Wie die Testergebnisse nun eingespeist oder kontrolliert werden, ist noch nicht klar. Die IT arbeite bereits an der Problembehebung.

Über die Homepage von Lead Horizon bzw. dem QR-Code, der bei jedem Test-Kit mitgeliefert wird, sind die Daten bzw. Testergebnisse aber nach wie vor abrufbar.