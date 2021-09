Italien streitet über 3G-Regeln für Arbeitnehmer

Proteste

Der Grüne Pass zeigt in Italien an, ob der Inhaber gegen Covid-19 geimpft ist, ob er in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet wurde oder ob er kürzlich von der Krankheit genesen ist. Derzeit muss der Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden.

Gegen die verpflichtende Einführung des Grünen Passes hatte es vielerorts in Italien Proteste gegeben. Gegen die neuen Regeln in der Berufswelt ist am 25. September in Rom eine große Demonstration geplant.