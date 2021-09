Corona international: Wer sperrt auf – und wer sperrt zu?

In vielen Ländern in Europa wird derzeit über die vierte Corona-Welle und mögliche neue Einschränkungen diskutiert. In anderen Ländern wurde die Pandemie hingegen – wenn auch nur vorübergehend – für beendet erklärt und Beschränkungen gelockert. Österreich gehört aktuell zu Letzteren: Am Mittwoch traten neue Maßnahmen in Kraft. So darf man wieder nur mehr mit FFP2-Maske in den Supermarkt.

Der entscheidende Punkt ist bei den meisten Ländern der Impffortschritt. Ein Überblick, wer wo aufsperrt, und wo man verschärft.