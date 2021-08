In Dänemark wird die Pandemie jetzt wie eine Grippe betrachtet

Søren Riis Paludan, Professor für Virologie an der Universität Aarhus, sagte gegenüber Politiken: „Lasst die Pandemie laufen, betrachtet sie wie Grippe.“ Er forderte auf, die Corona-Zahlen zu vergessen. „Mehr als 90 Prozent der gefährdeten Bevölkerung sind geimpft.“ Daher sei es keine Katastrophe, wenn sich Schulkinder infizieren. Sie können die Großeltern inzwischen nicht mehr anstecken. Auch sollten nicht mehr ganze Klassen nach Hause geschickt werden, wenn sich ein einziger Schüler mit dem Coronavirus infiziert. „Es gibt nur noch wenige Menschen, die sehr schwer an Covid-19 erkranken können“, sagt Paludan. Auch Lone Simonsen, Professorin an der Universität Roskilde, ist ähnlicher Ansicht. Dänemark solle die Pandemie einfach laufen lassen.