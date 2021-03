Dänemark: „Nicht westliche“ Bewohner unerwünscht

In Vollsmose, einem Vorort der dänischen Großstadt Odense, dominieren Bausünden aus den Siebzigerjahren, lang gestreckte Wohnblocks in Betongrau, aufgelockert durch Satellitenschüsseln. Das Straßenbild wirkt südländisch, siebzig Prozent der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Dies soll sich ändern. Dänemark will bis zum Jahr 2030 eine Obergrenze von 30 Prozent für „nicht westliche“ Bewohner in den Vierteln größerer Städte umsetzen.

„Wir haben die nächsten zehn Jahre Zeit, um ein Gleichgewicht in unserer Integrationspolitik zu schaffen und zu regeln, wie wir zusammen leben und arbeiten“, kündigte Kaare Dybvad Bek an. Der 36-jährige Innenminister des sozialdemokratisch regierten Landes ist für die Wohnpolitik zuständig.

100.000 leben in "harten Ghettos"

Betroffen sind 100.000 Menschen in 15 Vierteln, die ganz offiziell in einem „harten Ghetto“ leben. Bek spricht lieber von Gebieten mit einem „anwachsenden Risiko von religiösen und kulturellen Parallel-Gesellschaften“. Dies sind Viertel, auf die mindestens zwei dieser vier Kriterien zutreffen: Die Arbeitslosenquote liegt über 40 Prozent; mehr als 60 Prozent der 39- bis 50-Jährigen ist ohne höhere Bildung; die Kriminalitätsrate liegt dreifach über dem Landesdurchschnitt; das Bruttoeinkommen dafür unter 55 Prozent des Einkommensdurchschnitts.

Die bisher laut angedachten Maßnahmen: Wohnungsbewerber für gewisse Viertel haben Bildungsstandards zu entsprechen und eine Beschäftigung vorzuweisen. Auch soll per Verordnung Kommunen untersagt werden, Personen, die nicht aus EU-Staaten stammen, einen Wohnraum zuzuweisen. Zudem gebe es auch die Möglichkeit, Gebäude mit Sozialwohnungen abzureißen.