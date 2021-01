Dänische Ex-Ministerin muss wegen ihrer Immigrationspolitik vor Gericht

Die einzige Entlastung für die Ex-Ministerin sieht die Kommission darin: Es sei nicht eindeutig erwiesen, dass Stojberg ihren Mitarbeitern direkt befohlen hat, das Gesetz zu übertreten.

„Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass Inger Stojbergs Behauptung, sie habe vier Mädchen ‚gerettet‘, irreführend ist“, heißt es im Bericht der Kommission. Vielmehr habe sich die psychische Verfassung etlicher Mädchen nach der Trennung verschlechtert, ist im Bericht weiters zu lesen. Selbstmordgedanken, Schlafprobleme und Appetitlosigkeit seien einige der Folgen gewesen.

Hardlinerin Stojberg gilt auch als die treibende Karft von Dänemarks umstrittenem "Schmuckgesetz": Flüchtlingen kann Bargeld und Wertsachen ab einem Wert von 10.000 Kronen, umgerechnet 1340 Euro, abgenommen werden, um ihre Unterbringung mitzufinanzieren. Stoljberg selbst wollte noch viel mehr: Selbst Handys und Eheringe hätten abgegeben werden sollen, doch dabei bremste sie der damalige Premier ein.

Besonders strenge Asylgesetze

Seit Jahren praktiziert Dänemark eines der strengsten Asylgesetze in Europa. Das 2019 nochmals verschäfte Ausländerrecht formuliert die Ziele der dänischen Flüchtlingspolitik: Nicht Integration ist das oberste Ziel der Regierung, sondern die schnellstmögliche Rückführung der Menschen in ihre Herkunftsländer. Flüchtlinge erhalten keine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung mehr.

Stattdessen sollen sie wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, „sobald es die Lage in ihrem Herkunftsland wieder erlaubt“, wie Ausländer- und Integrationsministerin Inger Stojberg immer wieder betonte. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Asylbewerber bereits einen Job gefunden haben und in die Gesellschaft integriert sind.

Seit dem größten Zustrom an Asylsuchenden im Jahr 2016 (knapp 30.000 Ansuchen) sank die Zahl seither beständig. 2019 suchten rund 2.700 Menschen in Dänemark um Asyl an, in den ersten drei Quartalen 2020 (letzte verfügbare Zahlen) waren es insgesamt nur rund 500.