Griechenland drängt EU auf Hilfe für Flüchtlingsrückführungen

In einigen griechischen Flüchtlingslagern - wie auf der Insel Lesbos - ist die Situation nach wie vor unter jeder Kritik. Am meisten leiden die Kinder, die dort ausharren müssen. Die anhaltend schlechten Bedingungen in den Flüchtlingscamps auf Lesbos machen Kinder krank, warnte die Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk erst am Mittwoch.

Die Unsicherheit und chronische Angst führe zu Panikattacken, Albträumen und schweren Depressionen bei vielen Kinder, berichtete die Leiterin des psychologischen Programms von Ärzte ohne Grenzen (MSF) auf Lesbos: „Viele dieser Kinder geben die Hoffnung auf, dass sie je einen Tag ohne Angst erleben werden.“