Ausgesetzt am Meer: EU-Antibetrugsbehörde ermittelt gegen Frontex

Doch auch für Frontex dürfte es eng werden. Am Montagabend meldete der deutsche Spiegel, dass die EU-Antibetrugsbehörde OLAF gegen Frontex ermittle. Demnach wurden Anfang Dezember Frontex-Büros in Warschau durchsucht, darunter offenbar auch das Büro von Frontex-Chef Fabrice Leggeri. Es geht in den Ermittlungen laut Politico um die mögliche Beteiligung an illegalen Pushbacks, aber auch um deren mögliche Vertuschung auf höchster Ebene.