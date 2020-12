Dänische Nerzkrise: Kadaver werden ausgegraben und verbrannt

Nachdem festgestellt wurde, dass sich eine mutierte Form des Coronavirus bei Nerzen auf den Menschen übertrug, wurden seit November in Dänemark fast 17 Millionen Nerze getötet. Mehr als vier Millionen Kadaver wurden auf Militärgelände vergraben, was zu Befürchtungen führte, dass das Trinkwasser oder Badegewässer kontaminiert werden könnten.



Laut der Einigung sollen die Kadaver nach sechs Monaten wieder ausgegraben werden, wenn sie kein Infektionsrisiko mehr darstellen, und verbrannt werden. So werde vermieden, dass die Nerze als gefährlicher klinischer Risikoabfall behandelt werden müssten. Die Arbeiten sollten im Mai beginnen und die Entsorgung bis Juli abgeschlossen sein.



Beim Verwesungsprozess wurde so viel Phosphor und Stickstoff abgesondert, dass die Kadaver durch die sich in ihren Körpern ausdehnenden Gase wieder aus der Erde an die Oberfläche gelangten. Nun besteht die Gefahr, dass das Trinkwasser oder Badegewässer verunreinigt werden könnten. Deshalb sollen die Tiere nun ausgegraben und verbrannt werden.

Regierungskrise

Regierungschefin Mette Frederiksen hatte am 4. November angekündigt, dass alle Nerze in Dänemark getötet werden sollen, weil das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Besonders eine mutierte Virusvariante war vom dänischen Gesundheitsinstitut SSI als besorgniserregend eingestuft worden, weil diese nach Angaben des Instituts mögliche Auswirkungen auf künftige Corona-Impfstoffe haben könnte.